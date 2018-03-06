Приставания на улицах Франции будут наказываться штрафом в 90 евро

ПАРИЖ, 6 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Люди, позволяющие себе недостойное поведение на улицах Франции, будут наказываться штрафом в размере 90 евро, заявил во вторник официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

"Штраф за это будет 90 евро", — сказал Гриво в эфире телеканала BFMTV , отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить введение штрафа за приставания на улице.

На комментарии ведущего о том, что в других европейских странах, в частности, в Португалии и Бельгии, подобное наказание не работает, Гриво отметил, что у Франции есть возможность воспользоваться негативным опытом зарубежных коллег.

"Напомню, что в столичном регионе Франции Иль-де-Франс 90% женщин, которые пользуются общественным транспортом, полагали, что становились жертвами насилия либо физического, либо вербального, либо каких-то форм приставания", — сказал Гриво.