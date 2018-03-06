Россия поддержала стремление КНДР к диалогу с США по денуклеаризации

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия поддерживает стремление КНДР к диалогу с США по денуклеаризации Корейского полуострова и обязательно примет участие в этом процессе с учётом "тесных взаимоотношений с КНДР" в качестве посредника такого диалога, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.

Ранее администрация президента Южной Кореи сообщила, что КНДР заявила о желании вести открытый диалог с США по вопросам денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений.

"Россия всячески поддерживает такое стремление Пхеньяна. Мы считаем, что для разрядки напряженности важны любые меры. Поэтому, с учётом своих тесных взаимоотношений с КНДР Россия обязательно примет участие в этом процессе", — заявил Серебренников.

По его словам, речь идёт о том, что Россия может выступить посредником при налаживании и организации такого диалога.

"И будем надеяться, что с такими двумя сторонами диалога (как Россия и КНР — ред.) США уже не смогут отказаться от него и примул рекомендации, предложенные и Китаем, и Россией", — заявил сенатор.

Серебренников подчеркнул, что нынешнее самое острое за последние десятилетия обострение ситуации вокруг Корейского полуострова стало возможным благодаря действиям США, которые "превратили это обострение в запутанный клубок противоречий".

"Этот клубок необходимо распутать, и Россия не раз заявляла, что это возможно сделать только в диалоге с КНДР, а не с позиции силы", — отметил он.

