Россия поддержала стремление КНДР к диалогу с США по денуклеаризации

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россия поддерживает стремление КНДР к диалогу с США по денуклеаризации Корейского полуострова и обязательно примет участие в этом процессе с учётом "тесных взаимоотношений с КНДР" в качестве посредника такого диалога, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Ранее администрация президента Южной Кореи сообщила, что КНДР заявила о желании вести открытый диалог с США по вопросам денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений.
"Россия всячески поддерживает такое стремление Пхеньяна. Мы считаем, что для разрядки напряженности важны любые меры. Поэтому, с учётом своих тесных взаимоотношений с КНДР Россия обязательно примет участие в этом процессе", — заявил Серебренников.
По его словам, речь идёт о том, что Россия может выступить посредником при налаживании и организации такого диалога.
Серебренников подчеркнул, что нынешнее самое острое за последние десятилетия обострение ситуации вокруг Корейского полуострова стало возможным благодаря действиям США, которые "превратили это обострение в запутанный клубок противоречий".
"Этот клубок необходимо распутать, и Россия не раз заявляла, что это возможно сделать только в диалоге с КНДР, а не с позиции силы", — отметил он.