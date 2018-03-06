КНДР готова отказаться от ядерного оружия, заявили в Сеуле

ТОКИО, 6 мар — РИА Новости. КНДР готова работать над денуклеаризацией Корейского полуострова и не намерена использовать даже обычные виды вооружений против Сеула, заявили в администрации южнокорейского президента.

Представители Пхеньяна обозначили эту позицию во время двухдневного визита правительственной делегации Южной Кореи в КНДР.

"КНДР отчетливо подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова и дала понять, что у нее не будет причин для обладания ядерным вооружением в случае отсутствия военных угроз для КНДР и гарантий сохранности северокорейского режима", — отмечается в сообщении.

Северокорейские дипломаты также заявили, что готовы перейти к открытому диалогу с США для нормализации отношений между странами. С этой целью Пхеньян на время откажется от пусков баллистических ракет и ядерных испытаний.

Кроме того, на встрече в Пхеньяне стороны решили организовать горячую линию, которая позволит смягчить "военную напряженность" и откроет канал для постоянных консультаций между двумя странами.

Также Сеул и Пхеньян договорились провести саммит лидеров двух стран, он пройдет в конце апреля в Пханмунджоме.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что стремится "продвигать межкорейские отношения" и намерен открыть "новую эпоху объединения родины".