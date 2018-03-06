В Австралии нашли старейшее в мире послание в бутылке

Бутылка с посланием, выброшенная в океан 132 года назад

Бутылка с посланием, выброшенная в океан 132 года назад

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Жительница Австралии нашла на одном из пляжей послание в бутылке, выброшенной в океан 132 года назад, сообщает телеканал ABC Australia.

Девушка прогуливалась с семьей по пляжу в 180 километрах от города Перт (столица штата Западная Австралия) и заметила в песке бутылку, поблескивающую на солнце.

"Мы забрали ее домой и высушили, когда мы ее откупорили, обнаружилось, что внутри бланк на немецком языке с выцветшими записями от руки", — рассказала Тоня Иллман (Tonya Illman), нашедшая послание.

В записке значилось, что сообщение датировано 12 июня 1886 года и что бутылка была выброшена за борт с немецкого парусного судна "Паула" в 950 километрах от Западного побережья Австралии.

Семья отнесла находку в музей штата, где ученые совместно с коллегами из Нидерландов и Германии подтвердили, что послание "пришло" из 19 века. Как сообщает телеканал, в 1864-1933гг. бутылки с подобными записками сбрасывались с немецких кораблей тысячами для изучения океанических течений.

Ранее самым старым посланием в бутылке считалось найденное через 108 после того, как оно было "отправлено", отмечает телеканал.