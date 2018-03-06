Сеул и Пхеньян договорились провести третий межкорейский саммит

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на встрече с делегацией спецпосланников президента Южной Кореи. 6 марта 2018

ТОКИО, 6 мар — РИА Новости. КНДР и Южная Корея договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" с целью проведения консультаций и для смягчения возможной военной напряженности, говорится в сообщении администрации южнокорейского президента.

"Южная Корея и КНДР договорились провести третий межкорейский саммит (лидеров стран — ред.) в пункте Пханмунджом в конце апреля и намерены продолжить практические консультации для этого", — отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что Южная и Северная Кореи "договорились организовать "горячую линию" между двумя странами с целью смягчения военной напряженности и для проведения тесных консультаций".

"Достигнута договоренность, что первый контакт по "горячей линии" будет сделан перед третьим межкорейским саммитом", — отмечается в заявлении.

Договоренность была достигнута в ходе завершившегося во вторник двухдневного визита правительственной делегации Южной Кореи в КНДР.