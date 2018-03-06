Россия продолжит оказывать содействие в диалоге КНДР и Южной Кореи

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие продвижению диалога между КНДР и Южной Кореей, его расширению, об этом заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов на встрече с депутатом Национального собрания Республики Корея Чон Дон Ёном, возглавляющим депутатскую группу по миру и сотрудничеству в Северо-Восточной Азии.

"Моргулов подтвердил намерение российской стороны оказывать содействие продвижению диалога между Югом и Севером Кореи, его расширению и углублению, в том числе в экономической сфере", — говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.

Также отмечается, что состоялся обмен мнениями относительно перспектив дальнейшего развития практического сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Корея.