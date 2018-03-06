ЕК надеется на положительный исход инцидента с греческими военными в Турции

БРЮССЕЛЬ, 6 мар – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия надеется на положительное разрешение инцидента с задержанием на границе Турции и Греции двоих греческих военных, которых Анкара намерена предать суду, заявил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Комиссия в курсе инцидента, произошедшего на границе Греции и Турции, который привел к задержанию двух офицеров греческой армии, находящихся в тюрьме и ожидающих суда в Турции. Министры обороны (ЕС — ред.), которые заседают сегодня, также были проинформированы об этом сегодня утром министром обороны Греции", — сказал Схинас журналистам.

По его словам, "комиссия надеется на быстрое и положительное разрешение этого вопроса в духе добрососедских отношений, как это всегда происходило между двумя близкими соседями, которые также входят в НАТО".

По информации греческой стороны, греческий военный патруль 1 марта в районе Эврос из-за плохой погоды по ошибке зашел на территорию Турцию и был задержан турецкими военными. Как сообщили РИА Новости в министерстве национальной обороны Греции, в Афинах ожидали, что турки в течение суток выдадут задержанных.

Однако в Турции греческих военных обвинили в незаконном проникновении на военную территорию, им грозит обвинение в шпионаже. Суд в турецком городе Эдирне в понедельник постановил оставить их под стражей до рассмотрения дела, начало процесса ожидается до конца этой недели.

Сами греческие военные пояснили, что из-за плохой погоды они потеряли ориентацию и оказались на турецкой территории. Они заявили, что не являются шпионами и пересекли границу не намеренно.