МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Женщина, пострадавшая при инциденте с отравлением в Солсбери вместе с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, является его дочерью, сообщают британские СМИ.

Как сообщают СМИ, женщина, находящаяся в критическом состоянии после отравления, является дочерью экс-полковника — 33-летней Юлией Скрипаль. При этом, источник данной информации не уточняется.

Полиция Уилтшира в понедельник сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что пострадавший мужчина — 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Скотланд-Ярд еще в понедельник вечером сообщал, что не имеет никакого отношения к расследованию инцидента в Солсбери.