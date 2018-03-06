КНДР хочет вести открытый диалог с США, заявили в Южной Корее

ТОКИО, 6 мар — РИА Новости. КНДР заявила о желании вести открытый диалог с США по вопросам денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений, говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи.
"КНДР выразила свое желание говорить открыто с США и обсудить вопросы денуклеаризации и нормализации отношений", — отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что "КНДР дала ясно понять, что пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет".