КНДР хочет вести открытый диалог с США, заявили в Южной Корее

ТОКИО, 6 мар — РИА Новости. КНДР заявила о желании вести открытый диалог с США по вопросам денукреализации Корейского полуострова и нормализации отношений, говорится в сообщении администрации президента Южной Кореи.

Соответствующее мнение было выражено северокорейской стороной в ходе завершившегося во вторник двухдневного визита правительственной делегации Южной Кореи в КНДР.

"КНДР выразила свое желание говорить открыто с США и обсудить вопросы денуклеаризации и нормализации отношений", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что "КНДР дала ясно понять, что пока диалог продолжается, она не будет возобновлять стратегические провокационные действия, в том числе, проведение очередных ядерных испытаний или пусков баллистических ракет".