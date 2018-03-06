В ЕС растет разочарование происходящим на Украине, заявил постпред России

БРЮССЕЛЬ, 6 мар — РИА Новости. В Евросоюзе растет разочарование происходящим на Украине, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

"Я даже не говорю о других вопросах, таких как отсутствие реформ, коррупция, что побуждает ЕС быть все более критически настроенным к политике нынешнего украинского правительства", — сказал Чижов в интервью информационному интернет-порталу EurActiv

Он отметил, что в Евросоюзе рассчитывают, что "нормандский формат" переговоров поможет урегулировать конфликт на востоке Украины.

"ЕС возлагает надежды на "нормандский формат" (Франция, Германия, Россия и Украина. — Прим.ред.) <…> Иногда у меня складывается впечатление, что другие государства-члены делегировали полномочия Германии и Франции", — добавил Чижов.

В феврале ЕС принял решение свернуть финансирование программы модернизации КПП на границе с Украиной. По словам источника "Страны.ua" в Еврокомиссии, в Брюсселе полагают, что выделенные на это средства были разворованы украинскими властями. По информации собеседника издания, на КПП на Волыни украинцы "просто вырыли котлован и списали под это дело три миллиона евро". После этого скандала Украина может не рассчитывать на помощь от Европы, считает он.