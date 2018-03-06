В Индонезии заблокирован доступ к Tumblr, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Министерство коммуникаций и информационных технологий Индонезии заблокировало доступ к популярному сервису микроблогов Tumblr из-за жалоб на предполагаемый "аморальный контент" на портале, сообщает газета Jakarta Globe.

"Специалисты, работающие с жалобами по контенту, получили сообщения, касающиеся материалов, противоречащих нормам морали, в Tumblr. После проверки и изучения контента мы обнаружили более 360 аккаунтов на платформе Tumblr и ее приложениях с подобными материалами", — цитирует издание заявление министерства.

Министерство уведомило компанию о результатах проверки по электронной почте и попросило "убрать с платформы аморальный контент" в течение 48 часов. Так как до установленного срока министерство не получило ответа, 5 марта было принято решение заблокировать восемь DNS-серверов, имеющих отношение к сервису.

Как отмечает издание, в феврале прошлого года индонезийские власти уже блокировали доступ к платформе из-за порнографического контента. Однако из-за многочисленных жалоб пользователей сервиса доступ к нему был вскоре восстановлен.