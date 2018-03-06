Сильный ветер сорвал крышу в китайском аэропорту и спровоцировал панику

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Сильный ветер сорвал крышу с терминала аэропорта в китайском городе Наньчан, спровоцировав панику среди пассажиров, сообщает New Straits Times.

На кадрах видно, как куски здания падают прямо на машины. В ролике, снятом внутри терминала, можно услышать крики пассажиров.

По данным СМИ, порывы ветра достигали 30 метров в секунду, что эквивалентно сильному шторму и на одну категорию ниже урагана (свыше 32 метров в секунду).

Представитель аэропорта сообщил, что некоторые рейсы были задержаны, однако к вечеру работа была восстановлена. При обрушении никто не пострадал.