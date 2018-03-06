Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В понедельник вечером в больницу британского Солсбери с подозрением на отравление доставили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщило издание The Scottish Sun. По данным газеты The Telegraph, Скрипаль недавно обратился в полицию и заявил, что опасается за свою жизнь.

Ему и молодой женщине, которая была вместе с ним, стало плохо на лавочке возле торгового центра. Они оба потеряли сознание.

По данным СМИ, Скрипаль направлен в отделение интенсивной терапии. Его 33-летняя спутница также находится в критическом состоянии.

Свидетельница, Джорджия Придхэм, рассказала газета The Telegraph, как их обнаружила. По ее словам, мужчина поднял ладони к небу и смотрел на здание напротив него, в то время как женщина тяжело опустилась на его плечо.

"Он был в сознании, но выглядел так, будто его заморозили. И он слегка покачивался взад-вперед", — отметила Придхэм.

Она решила, что пара находится под воздействием каких-то веществ, но пояснила, что мужчина не выглядел как человек, который употребляет наркотики.

Работа криминалистов

На место происшествия сразу выехали эксперты-криминалисты. Там они нашли упакованный предмет с неизвестным веществом.

Как сообщил РИА Новости источник в британских правоохранительных органах, данные токсикологического анализа могут стать известны к середине дня вторника.

"Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения", — добавил собеседник агентства, уточнив, что продолжаются следственные мероприятия и в доме пострадавшего.

В правоохранительных органах отметили, что, поскольку расследование находится на ранней стадии, говорить о том, было ли это преступлением, пока нельзя.

Позднее полиция сообщила о закрытии ресторана Zizzi, в котором Скрипаль и его спутница поужинали незадолго до того, как им стало плохо.

Однако в рамках мер предосторожности, местных жителей призвали в случае недомогания обращаться к врачам.

К делу подключился Скотланд-Ярд

К расследованию отравления Сергея Скрипаля присоединилось контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. Это не означает, что речь идет о терроризме, подчеркнули в полиции.

В свою очередь, глава подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули назвал инцидент в Солсбери "очень необычным случаем" и заявил, что главная задача сейчас — определить источник отравления пострадавших.

Он также не исключил, что при необходимости его подразделение подключится к расследованию более основательно, но на данный момент оно помогает, в том числе, в допросе свидетелей и в проведении токсикологической экспертизы.

"Рука Кремля"

Западные СМИ сразу заявили, что Россия причастна к отравлению Скрипаля. В Кремле, в свою очередь, отметили, что эти обвинения не заставили себя долго ждать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

"Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", — добавил пресс-секретарь.

При этом он отметил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.

Дело Скрипаля

В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Во время прохождения службы в Вооруженных силах России с середины 1990-х годов его завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его помиловали и вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.

"Пропагандистская утка"

Информация об отравлении Скрипаля — пропагандистская утка, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться", — заявил РИА Новости депутат.

Луговой подчеркнул, что Скрипаль не представлял никакой опасности для России.

"По законам жанра конфликт исчерпан, поэтому Скрипаль был арестован, был осужден, понес наказание, затем был помилован и выдан", — добавил он.

Мало фактов

Как считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, в ситуации со Скрипалем пока недостаточно фактов, чтобы делать какие-то выводы.

По его мнению, российским спецслужбам не нужно проводить какие-то мероприятия против Скрипаля после того, как его выслали из страны.

Он напомнил, что экс-полковник ГРУ отбывал срок за шпионаж в России, но его обменяли на задержанных в США нелегальных резидентов службы внешней разведки.

"Нужно просто, мне кажется, дождаться какой-то новой информации по этому вопросу. <…> Здесь может быть все что угодно, в том числе и какие-то личные проблемы человека, который, насколько можно судить, оказался в непростой жизненной ситуации", — заключил Батюк.