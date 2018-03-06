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В мире

СМИ сообщили об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (19)
13:5006.03.2018
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© REUTERS / Toby MelvilleРесторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В понедельник вечером в больницу британского Солсбери с подозрением на отравление доставили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщило издание The Scottish Sun. По данным газеты The Telegraph, Скрипаль недавно обратился в полицию и заявил, что опасается за свою жизнь.

Полицейский автомобиль в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / PA/Steve Parsons
Генерал ФСБ: Скрипаль мог не рассчитать дозу сильнодействующего препарата
Ему и молодой женщине, которая была вместе с ним, стало плохо на лавочке возле торгового центра. Они оба потеряли сознание.

По данным СМИ, Скрипаль направлен в отделение интенсивной терапии. Его 33-летняя спутница также находится в критическом состоянии.

Свидетельница, Джорджия Придхэм, рассказала газета The Telegraph, как их обнаружила. По ее словам, мужчина поднял ладони к небу и смотрел на здание напротив него, в то время как женщина тяжело опустилась на его плечо.

"Он был в сознании, но выглядел так, будто его заморозили. И он слегка покачивался взад-вперед", — отметила Придхэм.

Она решила, что пара находится под воздействием каких-то веществ, но пояснила, что мужчина не выглядел как человек, который употребляет наркотики.

Работа криминалистов

На место происшествия сразу выехали эксперты-криминалисты. Там они нашли упакованный предмет с неизвестным веществом.

Как сообщил РИА Новости источник в британских правоохранительных органах, данные токсикологического анализа могут стать известны к середине дня вторника.

"Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения", — добавил собеседник агентства, уточнив, что продолжаются следственные мероприятия и в доме пострадавшего.

В правоохранительных органах отметили, что, поскольку расследование находится на ранней стадии, говорить о том, было ли это преступлением, пока нельзя.

Позднее полиция сообщила о закрытии ресторана Zizzi, в котором Скрипаль и его спутница поужинали незадолго до того, как им стало плохо.

Однако в рамках мер предосторожности, местных жителей призвали в случае недомогания обращаться к врачам.

К делу подключился Скотланд-Ярд

Эмблема на здании Федеральной службы безопасности России. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Случаи обмена сотрудников российских (СССР) и иностранных спецслужб
К расследованию отравления Сергея Скрипаля присоединилось контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. Это не означает, что речь идет о терроризме, подчеркнули в полиции.

В свою очередь, глава подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули назвал инцидент в Солсбери "очень необычным случаем" и заявил, что главная задача сейчас — определить источник отравления пострадавших.

Он также не исключил, что при необходимости его подразделение подключится к расследованию более основательно, но на данный момент оно помогает, в том числе, в допросе свидетелей и в проведении токсикологической экспертизы.

"Рука Кремля"

Западные СМИ сразу заявили, что Россия причастна к отравлению Скрипаля. В Кремле, в свою очередь, отметили, что эти обвинения не заставили себя долго ждать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

"Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", — добавил пресс-секретарь.

При этом он отметил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.

Дело Скрипаля

Глиникский мост или Мост Единства, именно здесь советского разведчика Рудольфа Абеля обменяли на американского пилота U2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса
© AP Photo / Werner Kreusch
Пять самых известных обменов заключенными
В 2006 году Московский окружной военный суд приговорил полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля к 13 годам лишения свободы. Во время прохождения службы в Вооруженных силах России с середины 1990-х годов его завербовала британская разведка, и он передавал ей сведения, составляющие государственную тайну.

Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его помиловали и вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.

"Пропагандистская утка"

Информация об отравлении Скрипаля — пропагандистская утка, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться", — заявил РИА Новости депутат.

Луговой подчеркнул, что Скрипаль не представлял никакой опасности для России.

"По законам жанра конфликт исчерпан, поэтому Скрипаль был арестован, был осужден, понес наказание, затем был помилован и выдан", — добавил он.

Мало фактов

Как считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, в ситуации со Скрипалем пока недостаточно фактов, чтобы делать какие-то выводы.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
Громкие случаи помилования осужденных в России в 2010-2017 годах

По его мнению, российским спецслужбам не нужно проводить какие-то мероприятия против Скрипаля после того, как его выслали из страны.

Он напомнил, что экс-полковник ГРУ отбывал срок за шпионаж в России, но его обменяли на задержанных в США нелегальных резидентов службы внешней разведки.

"Нужно просто, мне кажется, дождаться какой-то новой информации по этому вопросу. <…> Здесь может быть все что угодно, в том числе и какие-то личные проблемы человека, который, насколько можно судить, оказался в непростой жизненной ситуации", — заключил Батюк.

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Криминалисты обследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ
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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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tolik.knyazev.1954
Английской разведке он не нужен, России в тем более не нужен... Горький удел предателей! Сам выбрал свою судьбу!
14:52
06.03.2018
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slava7903
надеюсь что выживут
14:34
06.03.2018
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den-pryanikov
Воздалось иуде
14:19
06.03.2018
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Скалик Зубовский
Кому интересны предатели всегда искавшие выгоду исключительно для себя. У предателей никогда не было представления о чести. Им главное было припасть к кормушке. Зато закономерен был их конец: полное забвение.
14:10
06.03.2018
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Владимир Карельский
Мавр сделал своё дело, мавр может уходить, или Ми-6 заметает следы...
14:08
06.03.2018
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Авез Нурманов
"Упакованный предмет с неизвестным веществом"-шаурма.))))))
14:03
06.03.2018
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