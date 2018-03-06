МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В понедельник вечером в больницу британского Солсбери с подозрением на отравление доставили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщило издание The Scottish Sun. По данным газеты The Telegraph, Скрипаль недавно обратился в полицию и заявил, что опасается за свою жизнь.
По данным СМИ, Скрипаль направлен в отделение интенсивной терапии. Его 33-летняя спутница также находится в критическом состоянии.
Свидетельница, Джорджия Придхэм, рассказала газета The Telegraph, как их обнаружила. По ее словам, мужчина поднял ладони к небу и смотрел на здание напротив него, в то время как женщина тяжело опустилась на его плечо.
"Он был в сознании, но выглядел так, будто его заморозили. И он слегка покачивался взад-вперед", — отметила Придхэм.
Она решила, что пара находится под воздействием каких-то веществ, но пояснила, что мужчина не выглядел как человек, который употребляет наркотики.
Работа криминалистов
На место происшествия сразу выехали эксперты-криминалисты. Там они нашли упакованный предмет с неизвестным веществом.
Как сообщил РИА Новости источник в британских правоохранительных органах, данные токсикологического анализа могут стать известны к середине дня вторника.
"Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения", — добавил собеседник агентства, уточнив, что продолжаются следственные мероприятия и в доме пострадавшего.
В правоохранительных органах отметили, что, поскольку расследование находится на ранней стадии, говорить о том, было ли это преступлением, пока нельзя.
Позднее полиция сообщила о закрытии ресторана Zizzi, в котором Скрипаль и его спутница поужинали незадолго до того, как им стало плохо.
Однако в рамках мер предосторожности, местных жителей призвали в случае недомогания обращаться к врачам.
К делу подключился Скотланд-Ярд
В свою очередь, глава подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули назвал инцидент в Солсбери "очень необычным случаем" и заявил, что главная задача сейчас — определить источник отравления пострадавших.
Он также не исключил, что при необходимости его подразделение подключится к расследованию более основательно, но на данный момент оно помогает, в том числе, в допросе свидетелей и в проведении токсикологической экспертизы.
"Рука Кремля"
Западные СМИ сразу заявили, что Россия причастна к отравлению Скрипаля. В Кремле, в свою очередь, отметили, что эти обвинения не заставили себя долго ждать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.
"Вы знаете, как он оказался на Западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", — добавил пресс-секретарь.
При этом он отметил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.
Дело Скрипаля
Скрипаль оказался в Великобритании после того, как его помиловали и вместе с двумя осужденными за шпионаж обменяли на десять человек, задержанных в США.
"Пропагандистская утка"
Информация об отравлении Скрипаля — пропагандистская утка, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
"Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться", — заявил РИА Новости депутат.
Луговой подчеркнул, что Скрипаль не представлял никакой опасности для России.
"По законам жанра конфликт исчерпан, поэтому Скрипаль был арестован, был осужден, понес наказание, затем был помилован и выдан", — добавил он.
Мало фактов
Как считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, в ситуации со Скрипалем пока недостаточно фактов, чтобы делать какие-то выводы.
По его мнению, российским спецслужбам не нужно проводить какие-то мероприятия против Скрипаля после того, как его выслали из страны.
Он напомнил, что экс-полковник ГРУ отбывал срок за шпионаж в России, но его обменяли на задержанных в США нелегальных резидентов службы внешней разведки.
"Нужно просто, мне кажется, дождаться какой-то новой информации по этому вопросу. <…> Здесь может быть все что угодно, в том числе и какие-то личные проблемы человека, который, насколько можно судить, оказался в непростой жизненной ситуации", — заключил Батюк.