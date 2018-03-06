МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кортеж Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, сообщает газета "Украинские вести".

ДТП произошло в Киеве на пересечении улиц Шелковичная и Институтская. По словам очевидцев, пострадавший перебегал дорогу на запрещающий сигнал регулировщика. Несмотря на сильный удар, пожилой мужчина смог самостоятельно подняться.

Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести.

Автомобиль, который спровоцировал ДТП, остался на месте происшествия. Остальные машины кортежа продолжили движение.