"Иран, Иран и Иран". Нетаньяху рассказал о темах переговоров с Трампом

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал свою встречу с президентом США Дональдом Трампом "отличной" и сообщил, что ее главными темами стали "Иран, Иран и Иран".

Переговоры прошли накануне в Белом доме, где Нетаньяху благодарил Трампа за небывалый на его памяти расцвет израильско-американских отношений.

"Мы обсудили множество важных для Израиля вопросов. Прежде всего – Иран, Иран и Иран, поскольку он очень агрессивен и опасен. Но, слава богу, у Израиля есть и собственная мощь, и неустрашимая дружба с США. Мы говорили о том, как остановить иранскую агрессию", — сказал премьер-министр, опубликовав во вторник в Facebook краткое видеопослание соотечественникам.

Нетаньяху приветствует намерение Трампа ужесточить ядерную сделку, которую в 2015 году заключила с Ираном шестерка "великих держав". Если договориться с партнерами о коллективных действиях не удастся, президент угрожает вывести США из договоренностей, которые считаются одними из самых заметных внешнеполитических достижений его предшественника Барака Обамы.

Нетаньяху с самого начала называл сделку "исторической ошибкой". Оказавшись тогда по сути в одиночестве на мировой арене, он доказывал, что соглашения не только легализуют положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволяют ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.

Если в подходах к иранскому атому заметных разногласий между Вашингтоном и Иерусалимом не осталось, то того же единодушия во взглядах на угрозу региональной экспансии Ирана израильские комментаторы не наблюдают. Власти еврейского государства хотели бы более активного участия США в противодействии иранскому военному присутствию в Сирии и разочарованы тем, что это сейчас не входит в список приоритетов американской политики на Ближнем Востоке, писали местные СМИ в преддверии визита.

"Мы говорили о Сирии, о Ливане, о Газе, о палестинцах. В сущности, мы охватили все ключевые вопросы, влияющие на нашу безопасность, на наше будущее. Хочу сказать, что мы провели анализ нашей смелой дружбы. Ещё одна прекрасная встреча", — подвел Нетаньяху итоги саммита.

В Вашингтоне он также благодарил президента за признание Иерусалима столицей Израиля и предстоящий перенос туда американского посольства из Тель-Авива. Трамп не исключил, что приедет на церемонию открытия посольства, которая запланирована на 14 мая — день 70-летия образования Израиля.

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