ОДКБ готова направить миротворцев в Донбасс

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности готова направить миротворцев в Донбасс, если будет принято такое решение, заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"Что касается Донбасса, сейчас проходят в СМИ и в сети (сообщения — ред.), что там даже американцы высказывают мнение об участии или неучастии контингентов миротворцев ОДКБ в миссии на Донбассе. Мы готовы. А какое будет принято решение, в соответствии с ним будет поставлена задача. Будем ее выполнять", — сказал Сидоров.