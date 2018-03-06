В Индии отец отрубил сыну руку, пытаясь "излечить" его от порнозависимости

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 мар — РИА Новости. В индийском городе Хайдарабад (штат Телангана) арестовали мужчину, который отрубил кисть руки своему 19-летнему сыну за увлечение порно. Об этом сообщило агентство IANS.
Пытаясь "излечить" сына, Курейши пошел на самые радикальные меры и отрубил спящему Халеду кисть правой руки мясницким тесаком. Сейчас пострадавший находится в больнице. Врачи полагают, что пришить отрубленную конечность и восстановить ее двигательные функции вряд ли удастся.
Отцу молодого человека предъявили обвинение в покушении на убийство.