В Узбекистане начнут регулировать проведение свадеб

ТАШКЕНТ, 5 мар — РИА Новости. В Узбекистане появится документ, который будет регулировать проведение свадебных торжеств и других праздничных мероприятий, сообщает Sputnik Узбекистан.
"Фонды "Нуроний" и "Махалля" уже приняли обращение по поводу упорядочения свадебных и других торжественных мероприятий. Сегодня на организацию подобных вечеров у людей уходит много денег, что приводит к расточительности. Мы видим опыт других стран и народов, которые проводят такие мероприятия скромно, малобюджетно", – заявил Sputnik генеральный директор Узбекского агентства печати и информации Лазиз Тангриев.
Свадебный кортеж, фото- и видеосъемка, пятьсот-шестьсот гостей – все это делает свадьбу весьма дорогим мероприятием, недоступным для каждого, отметил Тангриев. Однако, глядя на других, никто не хочет отставать. Люди влезают в долги, берут кредиты и даже уезжают на заработки, чтобы женить сына или выдать замуж дочь.
При этом Тангриев подчеркнул, что никто не говорит о запрете, речь идет об упорядочивании этих мероприятий. Планируется, что документ будет носить рекомендательный характер, без каких-либо жестких рамок. Решение должно устроить всех. Тангриев также не исключил, что будет принят соответствующий закон по примеру Таджикистана.
Глава Агентства печати и информации обратил внимание и на такую проблему, связанную с проведением торжеств и свадеб, как алкоголь.
Он считает, что разрабатываемый документ должен помочь решению целого комплекса вопросов.
"Мы должны прийти к единому мнению. Чтобы простому человеку было доступно провести свадьбу или другое подобного рода торжество. Это избавит нас от социального расслоения. Если посмотреть на наших предков, все проводилось в пределах разумного", – заключил собеседник агентства.
Узбекское агентство печати и информации разработало медиаплан, согласно которому средствам массовой информации рекомендуется подготовить цикл передач и серию материалов по этому вопросу.
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