В Узбекистане начнут регулировать проведение свадеб

ТАШКЕНТ, 5 мар — РИА Новости. В Узбекистане появится документ, который будет регулировать проведение свадебных торжеств и других праздничных мероприятий, сообщает Sputnik Узбекистан.

Поводом для него послужили замечания президента Шавката Мирзиёева, раскритиковавшего пышные свадьбы и чиновников, которые их посещают. После этого министерства, ведомства и парламент вместе с общественными организациями взялись за разработку соответствующего документа.

"Фонды "Нуроний" и "Махалля" уже приняли обращение по поводу упорядочения свадебных и других торжественных мероприятий. Сегодня на организацию подобных вечеров у людей уходит много денег, что приводит к расточительности. Мы видим опыт других стран и народов, которые проводят такие мероприятия скромно, малобюджетно", – заявил Sputnik генеральный директор Узбекского агентства печати и информации Лазиз Тангриев.

Свадебный кортеж, фото- и видеосъемка, пятьсот-шестьсот гостей – все это делает свадьбу весьма дорогим мероприятием, недоступным для каждого, отметил Тангриев. Однако, глядя на других, никто не хочет отставать. Люди влезают в долги, берут кредиты и даже уезжают на заработки, чтобы женить сына или выдать замуж дочь.

"Если у кого-то есть много денег, почему бы, допустим, не купить книг и не подарить школе. То есть надо приносить пользу государству и людям, вместо того чтобы заниматься расточительством. Президент высказал мнение по этому поводу, Сенат будет рассматривать и принимать соответствующий документ. А сейчас идет обсуждение и сбор предложений, активно задействована общественность", – пояснил чиновник.

При этом Тангриев подчеркнул, что никто не говорит о запрете, речь идет об упорядочивании этих мероприятий. Планируется, что документ будет носить рекомендательный характер, без каких-либо жестких рамок. Решение должно устроить всех. Тангриев также не исключил, что будет принят соответствующий закон по примеру Таджикистана.

Глава Агентства печати и информации обратил внимание и на такую проблему, связанную с проведением торжеств и свадеб, как алкоголь.

"Нередко случается так, что на свадьбе, где присутствуют молодежь и люди более старшего возраста, пьют водку. Какой пример мы подаем подрастающему поколению? Разве так воспитывают родители своих детей?" – задался вопросом Тангриев.

Он считает, что разрабатываемый документ должен помочь решению целого комплекса вопросов.

"Мы должны прийти к единому мнению. Чтобы простому человеку было доступно провести свадьбу или другое подобного рода торжество. Это избавит нас от социального расслоения. Если посмотреть на наших предков, все проводилось в пределах разумного", – заключил собеседник агентства.

Узбекское агентство печати и информации разработало медиаплан, согласно которому средствам массовой информации рекомендуется подготовить цикл передач и серию материалов по этому вопросу.

Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>