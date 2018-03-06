РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Узбекистане начнут регулировать проведение свадеб

12:1406.03.2018
(обновлено: 14:02 06.03.2018)
113830
© РИА Новости / Н. КлючневПерейти в фотобанкУзбекские молодожены. Архивное фотоУзбекские молодожены. Архивное фото
© РИА Новости / Н. Ключнев
Перейти в фотобанк

ТАШКЕНТ, 5 мар — РИА Новости. В Узбекистане появится документ, который будет регулировать проведение свадебных торжеств и других праздничных мероприятий, сообщает Sputnik Узбекистан.

Автомобиль полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Адыгее проверят информацию о всаднике, устроившем стрельбу на свадьбе
Поводом для него послужили замечания президента Шавката Мирзиёева, раскритиковавшего пышные свадьбы и чиновников, которые их посещают. После этого министерства, ведомства и парламент вместе с общественными организациями взялись за разработку соответствующего документа.

"Фонды "Нуроний" и "Махалля" уже приняли обращение по поводу упорядочения свадебных и других торжественных мероприятий. Сегодня на организацию подобных вечеров у людей уходит много денег, что приводит к расточительности. Мы видим опыт других стран и народов, которые проводят такие мероприятия скромно, малобюджетно", – заявил Sputnik генеральный директор Узбекского агентства печати и информации Лазиз Тангриев.

Свадебный кортеж, фото- и видеосъемка, пятьсот-шестьсот гостей – все это делает свадьбу весьма дорогим мероприятием, недоступным для каждого, отметил Тангриев. Однако, глядя на других, никто не хочет отставать. Люди влезают в долги, берут кредиты и даже уезжают на заработки, чтобы женить сына или выдать замуж дочь.

Молодожены фотографируются в подводной фотостудии в Пекине, Китай. 19 августа 2017
© REUTERS / Thomas Peter
Свадьба без белого платья: как отмечают женитьбу в Китае
"Если у кого-то есть много денег, почему бы, допустим, не купить книг и не подарить школе. То есть надо приносить пользу государству и людям, вместо того чтобы заниматься расточительством. Президент высказал мнение по этому поводу, Сенат будет рассматривать и принимать соответствующий документ. А сейчас идет обсуждение и сбор предложений, активно задействована общественность", – пояснил чиновник.

При этом Тангриев подчеркнул, что никто не говорит о запрете, речь идет об упорядочивании этих мероприятий. Планируется, что документ будет носить рекомендательный характер, без каких-либо жестких рамок. Решение должно устроить всех. Тангриев также не исключил, что будет принят соответствующий закон по примеру Таджикистана.

Глава Агентства печати и информации обратил внимание и на такую проблему, связанную с проведением торжеств и свадеб, как алкоголь.

Четвертая волна мобилизации в украинскую армию
© РИА Новости / Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Украинцев обязали перед свадьбой являться в военкоматы, пишут СМИ
"Нередко случается так, что на свадьбе, где присутствуют молодежь и люди более старшего возраста, пьют водку. Какой пример мы подаем подрастающему поколению? Разве так воспитывают родители своих детей?" – задался вопросом Тангриев.

Он считает, что разрабатываемый документ должен помочь решению целого комплекса вопросов.

"Мы должны прийти к единому мнению. Чтобы простому человеку было доступно провести свадьбу или другое подобного рода торжество. Это избавит нас от социального расслоения. Если посмотреть на наших предков, все проводилось в пределах разумного", – заключил собеседник агентства.

Узбекское агентство печати и информации разработало медиаплан, согласно которому средствам массовой информации рекомендуется подготовить цикл передач и серию материалов по этому вопросу.

Все новости Узбекистана читайте на сайте Sputnik Узбекистан >>

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
26909
С оной стороны мы все это проходили, Комсомольские свадьбы с "чаем", сухой закон, талоны из Загса на продукты, С другой стороны, что Узбеков не устраивает?, Пришло много гостей, машин, еды, услуг, Одни люди деньги тратят, другие заработают.
13:08
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена