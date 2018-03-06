МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В инциденте с экс-полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергеем Скрипалем, который, предположительно, был отравлен в Великобритании, пока недостаточно фактов, чтобы делать какие-то выводы, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению Скрипаля в Великобритании, заявил, что такие заявления долго ждать себя не заставили.

По мнению Батюка, непонятно, зачем сейчас российским спецслужбам проводить какие-то мероприятия против Скрипаля после того, как его выслали из РФ.

СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что пострадавший мужчина — 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Вместе с мужчиной в больницу доставлена и 33-летняя женщина — ее саму и ее спутника обнаружили без сознания на скамейке у городского торгового центра накануне.

"Сергей Скрипаль отбывал срок за шпионаж в РФ, но был обменян на задержанных в США нелегальных резидентов нашей службы внешней разведки…. Совершенно непонятно, зачем российским спецслужбам проводить против него какие-то мероприятия после того, как его обвиняли и выслали из России. Все это достаточно не ясная ситуация", — сказал РИА Новости Батюк.

"Нужно просто, мне кажется, дождаться какой-то новой информации по этому вопросу. Пока еще мало каких-то фактов, чтобы делать какие-то выводы. Здесь может быть все что угодно, в том числе и какие-то личные проблемы человека, который, насколько можно судить, оказался в непростой жизненной ситуации", — отметил он.

Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. В 2006 году его приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент РФ помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании.

Россиян меняли на десятерых граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России и высланных из страны. В их числе была Анна Чапман. Обмен состоялся в аэропорту Вены.