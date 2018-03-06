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Эксперт считает, что в истории с экс-полковником ГРУ Скрипалем мало фактов

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (12)
11:4906.03.2018
(обновлено: 12:50 06.03.2018)
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© REUTERS / Toby MelvilleОцепление у торгового центра в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018Оцепление у торгового центра в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. В инциденте с экс-полковником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил РФ Сергеем Скрипалем, который, предположительно, был отравлен в Великобритании, пока недостаточно фактов, чтобы делать какие-то выводы, считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ Владимир Батюк.

Сергей Скрипаль
© Оперативная съемка ФСБ РФ
В Кремле ответили на обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению Скрипаля в Великобритании, заявил, что такие заявления долго ждать себя не заставили.

По мнению Батюка, непонятно, зачем сейчас российским спецслужбам проводить какие-то мероприятия против Скрипаля после того, как его выслали из РФ.

СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что пострадавший мужчина — 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Вместе с мужчиной в больницу доставлена и 33-летняя женщина — ее саму и ее спутника обнаружили без сознания на скамейке у городского торгового центра накануне.

"Сергей Скрипаль отбывал срок за шпионаж в РФ, но был обменян на задержанных в США нелегальных резидентов нашей службы внешней разведки…. Совершенно непонятно, зачем российским спецслужбам проводить против него какие-то мероприятия после того, как его обвиняли и выслали из России. Все это достаточно не ясная ситуация", — сказал РИА Новости Батюк.

"Нужно просто, мне кажется, дождаться какой-то новой информации по этому вопросу. Пока еще мало каких-то фактов, чтобы делать какие-то выводы. Здесь может быть все что угодно, в том числе и какие-то личные проблемы человека, который, насколько можно судить, оказался в непростой жизненной ситуации", — отметил он.

Андрей Луговой. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Луговой назвал уткой сообщения об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля
Скрипаль несколько лет назад был фигурантом громкого "шпионского" дела. В 2006 году его приговорили к 13 годам тюрьмы за передачу британской Секретной разведывательной службе МИ-6 имен российских агентов, тайно действовавших в Европе, в обмен на вознаграждение в размере 100 тысяч долларов. В 2010 году президент РФ помиловал четырех граждан России, в том числе Скрипаля, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании.

Россиян меняли на десятерых граждан, задержанных в США по обвинению в нелегальной деятельности в пользу России и высланных из страны. В их числе была Анна Чапман. Обмен состоялся в аэропорту Вены.

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Криминалисты обследовали место, где находился отравившийся экс-офицер ГРУ
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В мире
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4 пользователя оставили 5 комментариев
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Александр Кожакин
не в какие времена не любили предателей тем более в таких службах
12:14
06.03.2018
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