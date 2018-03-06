Скотланд-Ярд помогает полиции в расследовании инцидента с экс-офицером ГРУ

ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости, Мария Табак. Контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда оказывает поддержку полиции графства Уилтшир в расследовании инцидента с отравлением двух человек в Солсбери, однако это не означает, что речь идет о терроризме, заявил РИА Новости представитель Столичной полиции Лондона.

Накануне полиция Уилтшира сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. СМИ со ссылкой на собственные источники утверждает, что пострадавший мужчина — 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман. Скотланд-Ярд еще в понедельник вечером сообщал, что не имеет никакого отношения к расследованию инцидента в Солсбери.

"Расследование инцидента ведет полиция Уилтшира, мы лишь оказываем поддержку, предоставляем необходимые ресурсы", — сказал представитель Скотланд-Ярда рано утром во вторник.

"Это не означает, что речь идет о полноценном контртеррористическом расследовании", — добавил собеседник агентства.

Он отказался подтвердить или опровергнуть, действительно ли одним из пострадавших является Сергей Скрипаль. "На данный момент мы не можем сообщить ни о каких дополнительных деталях, продолжается расследование", — сказал представитель Скотланд-Ярда.

В свою очередь глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, выступая во вторник в эфире радиостанции, назвал инцидент в Солсбери "очень необычным случаем" и заявил, что главная задача сейчас — определить источник отравления пострадавших. Он также не исключил, что при необходимости его подразделение подключится к расследованию более основательно, но на данный момент оно помогает, в том числе, в допросе свидетелей и в проведении токсикологической экспертизы.