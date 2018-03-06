В Британии после шторма нашли лес возрастом в семь тысяч лет

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Недавний сильный шторм позволил жителям британского города Редкар прогуляться по окаменевшему лесу возрастом в семь тысяч лет. Об этом сообщает местный портал GazzetteLive.
Первые упоминание об этом лесе можно встретить в источниках от 1871 года, когда здесь нашли кабаньи клыки и оленьи рога.
Недавно по Великобритании пронесся снежный циклон, вызвавший перебои в работе транспортной системы и проблемы с поставками продуктов в магазины. В городах Бродстейрс и Рамсгит шторм вынес на берег несколько тысяч мертвых морских животных.