Китай надеется на мирное сотрудничество США и Вьетнама

ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Китай надеется, что сотрудничество США и Вьетнама будет способствовать миру и стабильности, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя исторический визит американского авианосца во Вьетнам.
"Китайская сторона не имеет никаких возражений против нормальных двусторонних отношений между другими странами. Вместе с тем, мы надеемся, что соответствующее сотрудничество будет способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе", — заявил на брифинге Гэн Шуан на просьбу прокомментировать, нет ли опасений у Китая в связи с этим.
Как ожидается, в центральном порту Вьетнама американский авианосец в сопровождении ракетного крейсера Lake Champlain и миноносца Wayne E. Meyer пробудет пять дней. Договоренность о визите авианосца во Вьетнам была достигнута в ходе визита в страну главы Пентагона Джеймса Мэттиса в январе, где он встретился с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем.