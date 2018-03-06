Китай надеется на мирное сотрудничество США и Вьетнама

ПЕКИН, 6 мар — РИА Новости. Китай надеется, что сотрудничество США и Вьетнама будет способствовать миру и стабильности, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя исторический визит американского авианосца во Вьетнам.

Авианосец ВМС США "Карл Винсон" (Carl Vinson) прибыл в понедельник в порт вьетнамского города Дананг. Это первый визитом американского авианосца во Вьетнам после окончания войны в 1975 году.

"Китайская сторона не имеет никаких возражений против нормальных двусторонних отношений между другими странами. Вместе с тем, мы надеемся, что соответствующее сотрудничество будет способствовать миру, стабильности и процветанию в регионе", — заявил на брифинге Гэн Шуан на просьбу прокомментировать, нет ли опасений у Китая в связи с этим.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Как ожидается, в центральном порту Вьетнама американский авианосец в сопровождении ракетного крейсера Lake Champlain и миноносца Wayne E. Meyer пробудет пять дней. Договоренность о визите авианосца во Вьетнам была достигнута в ходе визита в страну главы Пентагона Джеймса Мэттиса в январе, где он встретился с министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем.