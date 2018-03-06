МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой назвал пропагандистской журналистской уткой информацию об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

"Это больше похоже пока что на пропагандистскую журналистскую утку в связи с тем, что никаких официальных заявлений о состоянии его здоровья со стороны официальных лиц Великобритании не было. Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться", — заявил РИА Новости Луговой.

Ранее полиция сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Би-би-си со ссылкой на собственные источники утверждает, что пострадавший мужчина — 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.