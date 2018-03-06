Песков: решение о миротворцах нельзя принимать без согласия ДНР и ЛНР

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Позиция Москвы по размещению международных мониторинговых миссий на Донбассе остается последовательной, однако невозможно принимать какие-то решения без переговоров с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция России абсолютно последовательна и известна. Основная мысль заключается в том, что невозможно вообще принимать какие-то решения о размещении международных миссий без переговоров и без достижения согласия и консенсуса с представителями республик Донбасса", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, изменилась ли позиция Москвы по размещению в ДНР и ЛНР международных мониторинговых миссий.