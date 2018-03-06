В Кремле ответили на обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля долго ждать себя не заставили, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.
"Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", — добавил пресс-секретарь.
При этом он отметил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.
Отравление Скрипаля
Накануне Скрипалю и молодой женщине, которая была вместе с ним, стало плохо на лавочке возле торгового центра в Солсбери. Они оба потеряли сознание. По данным СМИ, 66-летний Скрипаль сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Его 33-летняя спутница также находится в критическом состоянии.
На месте инцидента полиции удалось обнаружить неизвестный предмет, который они забрали, спрятав в защитную упаковку. Вещество, которое вызвало отравление, до сих пор не установлено.
Пропагандистская утка
"Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться", — заявил РИА Новости депутат.
Луговой подчеркнул, что Скрипаль не представлял никакой опасности для России.
"По законам жанра конфликт исчерпан, поэтому Скрипаль был арестован, был осужден, понес наказание, затем был помилован и выдан", — добавил он.