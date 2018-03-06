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В мире

В Кремле ответили на обвинения в отравлении экс-офицера ГРУ

10:4906.03.2018
(обновлено: 11:20 06.03.2018)
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© Оперативная съемка ФСБ РФСергей СкрипальСергей Скрипаль
© Оперативная съемка ФСБ РФ

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля долго ждать себя не заставили, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Полицейские в оцеплении у торгового центра в Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 5 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
СМИ: отравившийся в Великобритании экс-офицер ГРУ опасался за свою жизнь‍
"Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимаю, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее", — сказал он, отвечая на вопрос, как относятся в Кремле к комментариям в западных СМИ о причастности к инциденту российской стороны.

Он подчеркнул, что Кремль не располагает никакой информацией по поводу того, чем занимался Скрипаль и с чем может быть связана трагическая ситуация.

"Вы знаете, как он оказался на западе, в результате каких действий и решений. Я не буду этого повторять", — добавил пресс-секретарь.

При этом он отметил, что Москва всегда готова к сотрудничеству по расследованию.

Отравление Скрипаля

Сергей Скрипаль в зале суда. Архивное фото
© AP Photo / Misha Japaridze
В Британии экс-полковника ГРУ госпитализировали с отравлением, пишут СМИ
В 2006 году Скрипаля приговорили в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Лондона. Он оказался в Великобритании спустя четыре года после того, как его помиловали и обменяли на десять человек, задержанных в США.

Накануне Скрипалю и молодой женщине, которая была вместе с ним, стало плохо на лавочке возле торгового центра в Солсбери. Они оба потеряли сознание. По данным СМИ, 66-летний Скрипаль сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Его 33-летняя спутница также находится в критическом состоянии.

На месте инцидента полиции удалось обнаружить неизвестный предмет, который они забрали, спрятав в защитную упаковку. Вещество, которое вызвало отравление, до сих пор не установлено.

Пропагандистская утка

Полицейская машина в Великобритании. Архивное фото
© Flickr / Alex Drennan
В посольство России не обращались в связи с инцидентом в Солсбери
Информация об отравлении Скрипаля — пропагандистская утка, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться", — заявил РИА Новости депутат.

Луговой подчеркнул, что  Скрипаль не представлял никакой опасности для России.

"По законам жанра конфликт исчерпан, поэтому Скрипаль был арестован, был осужден, понес наказание, затем был помилован и выдан", — добавил он.

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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11:11
06.03.2018
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wish125
Предателей всегда не любили и это отравился пирожками. Надо быть разборчивым в еде.
11:10
06.03.2018
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saavenni
Сильный не оправдывается тем более правый .Их надо обвинять во всех тяжких что бы времени на оправдания не хватало.
11:05
06.03.2018
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