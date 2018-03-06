Песков прокомментировал предварительные результаты выборов в Италии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кремль заинтересован в том, чтобы Италия, несмотря на происходящие там изменения, оставалась партером России, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы считаем, что абсолютно внутреннее дело Италии и суверенное право итальянских граждан голосовать за те политические силы, в которых они видят будущее своей страны", — сказал Песков.
"Мы заинтересованы в том, чтобы Италия оставалась нашим добрым партнером, нашим перспективным партнером и чтобы Европа была процветающей развивающейся и также находилась в добрых отношениях, основанных на принципах взаимной выгоды и взаимного уважения с Российской Федерацией", — заявил он.