Песков прокомментировал предварительные результаты выборов в Италии

На одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018

На одном из избирательных участков Рима во время парламентских выборов в Италии. 4 марта 2018

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кремль заинтересован в том, чтобы Италия, несмотря на происходящие там изменения, оставалась партером России, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Парламентские выборы в Италии прошли в воскресенье. МВД Италии после обработки 99% бюллетеней по выборам в нижнюю палату парламента — палату депутатов — сообщило, что лидером среди отдельных партий стало антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32,6% избирателей в палате депутатов.

"Мы считаем, что абсолютно внутреннее дело Италии и суверенное право итальянских граждан голосовать за те политические силы, в которых они видят будущее своей страны", — сказал Песков.

"Мы заинтересованы в том, чтобы Италия оставалась нашим добрым партнером, нашим перспективным партнером и чтобы Европа была процветающей развивающейся и также находилась в добрых отношениях, основанных на принципах взаимной выгоды и взаимного уважения с Российской Федерацией", — заявил он.