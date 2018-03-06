В Бельгии начали выдавать таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы

БРЮССЕЛЬ, 6 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийцам начали бесплатно выдавать таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы.
Документ расширил радиус потенциальной ядерной катастрофы. Ранее таблетки полагалось иметь всем бельгийцам, проживающим в 20 километрах от АЭС. Теперь запас йода должен быть у любого, кто находится в радиусе сотни километров. По большому счету, речь идет о всем населении королевства.
Самым серьезным ядерным ЧП в Бельгии до сих пор был выброс в атмосферу радиоактивного йода в городе Флерюс десять лет назад. В прошлом году на местных АЭС произошли семь незначительных инцидентов. Тем не менее, власти не исключают риск масштабной ядерной катастрофы.