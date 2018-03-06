РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Бельгии начали выдавать таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы

10:4406.03.2018
(обновлено: 12:00 06.03.2018)
728185
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фотоВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

БРЮССЕЛЬ, 6 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгийцам начали бесплатно выдавать таблетки с йодом на случай ядерной катастрофы.

Зона отчуждения вокруг ЧАЭС
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
Ученые назвали последствия взрыва всех ядерных реакторов Земли
Как сообщили РИА Новости в Бельгийской фармацевтической ассоциации, любой житель королевства может прийти в аптеку и попросить лекарство, которое поддержит организм при возможном радиационном поражении. Это предусмотрено новым планом ядерной безопасности, который разработал министр внутренних дел Ян Ямбон.

Документ расширил радиус потенциальной ядерной катастрофы. Ранее таблетки полагалось иметь всем бельгийцам, проживающим в 20 километрах от АЭС. Теперь запас йода должен быть у любого, кто находится в радиусе сотни километров. По большому счету, речь идет о всем населении королевства.

Межвидовые тактические учения 5-й общевойсковой армии ВВО
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
"Карманный" Апокалипсис. Самое миниатюрное ядерное оружие
После аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году Брюссель принял решение закрыть все атомные станции до 2025 года. На территории страны находятся семь ядерных реакторов, еще 25 расположены в соседних государствах в радиусе 200 километров.

Самым серьезным ядерным ЧП в Бельгии до сих пор был выброс в атмосферу радиоактивного йода в городе Флерюс десять лет назад. В прошлом году на местных АЭС произошли семь незначительных инцидентов. Тем не менее, власти не исключают риск масштабной ядерной катастрофы.

 

Комментировать
В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
zak167
Лучше бы там начали выдавать таблетки от глупости.
11:06
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
lavini1768
Теперь выдайте им лопату и мешок цемента, пусть начинают копать бункер ))) Паникеры, ё )))
11:02
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
николай богомолов
во где деньги отмывают!
11:01
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Игорь Жданеев Жданеев
А простынки и путеводитель до ближайшего кладбища видимо начали выдавать раньше.
10:57
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Konstantin Prachkovskiy
В Нидерландах еще в прошлом году всем разослали упаковки с йодиумом.
10:56
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
lyuda.terenteva.55
Ну да, ну да, таблетки с йодом и тазик на голову. 100% спасает от ЯДЕРНОЙ КАТАСТРОФЫ.
10:55
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
rv3yk
И ещё комбезы от проникающей радиации.
10:52
06.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена