В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма на высоту более двух километров

ТОКИО, 6 мар — РИА Новости. Сильное извержение зафиксировано на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима на острове Кюсю в Японии, над кратером поднимается столб дыма и пепла на высоту около 2,3 тысячи метров, сообщило во вторник главное метеорологическое управление страны.

Метеорологи зафиксировали извержение "взрывного характера" в 14.27 по местному времени (08.27 мск). В регионе также продолжается вулканическое дрожание.

В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных. Это предполагает запрет на восхождение и приближение к горе. Специалисты призывают проявлять особую осторожность в радиусе двух километров от вулкана, так как возможны выбросы вулканических камней и лавы. Следующие за ним четвертый и пятый уровни предусматривают соответственно "подготовку к эвакуации" и "срочную эвакуацию".

По данным японских СМИ, извержение вулкана привело к отмене не менее 44 рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорт Кагосима, который считается вторым по уровню загруженности на острове Кюсю.

Последнее извержение вулкана Симмоэ, в районе которого проходили съемки пятого фильма о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды", было зафиксировано 1 марта текущего года.