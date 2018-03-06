В Японии вулкан Симмоэ выбросил столб дыма на высоту более двух километров

ТОКИО, 6 мар — РИА Новости. Сильное извержение зафиксировано на действующем вулкане Симмоэ горной цепи Кирисима на острове Кюсю в Японии, над кратером поднимается столб дыма и пепла на высоту около 2,3 тысячи метров, сообщило во вторник главное метеорологическое управление страны.
Метеорологи зафиксировали извержение "взрывного характера" в 14.27 по местному времени (08.27 мск). В регионе также продолжается вулканическое дрожание.
Erupción registra el Volcán Shinmoedake de Kyūshū Island, #Japón, el 06.03.2018 por Aaako K. #Powerful #Eruption #Volcano #zabedrosky #Kirishima pic.twitter.com/VEgYhyoYDK— ⚠David de Zabedrosky (@deZabedrosky) 6 марта 2018 г.
В регионе действует третий уровень опасности из пяти возможных. Это предполагает запрет на восхождение и приближение к горе. Специалисты призывают проявлять особую осторожность в радиусе двух километров от вулкана, так как возможны выбросы вулканических камней и лавы. Следующие за ним четвертый и пятый уровни предусматривают соответственно "подготовку к эвакуации" и "срочную эвакуацию".
По данным японских СМИ, извержение вулкана привело к отмене не менее 44 рейсов, вылетающих или прибывающих в аэропорт Кагосима, который считается вторым по уровню загруженности на острове Кюсю.
Последнее извержение вулкана Симмоэ, в районе которого проходили съемки пятого фильма о Джеймсе Бонде "Живешь только дважды", было зафиксировано 1 марта текущего года.