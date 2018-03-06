Главы МИД стран Балтии обсудили с Тиллерсоном вопросы безопасности в Европе

ТАЛЛИН, 6 мар — РИА Новости. Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы на совместной встрече в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном обсудили ситуацию с безопасностью в Европе, трансатлантические отношения, подготовку к саммиту НАТО и встрече президента США Дональда Трампа с главами стран Балтии, сообщила во вторник пресс-служба эстонского МИД.

Главы МИД стран Балтии подчеркнули важность для европейской безопасности постоянного присутствия США в балтийском регионе.

"Нет сомнений в том, что союзнические отношения между США и странами Балтии должны продолжаться. Мы рады, что новая стратегия национальной безопасности США направлена ​​на укрепление восточного крыла НАТО ", — сказал министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

Он отметил, что стороны обсудили предстоящую в апреле встречу глав стран Балтии с президентом США Дональдом Трампом. "В настоящее время успешно идет подготовка к ней. Мы надеемся, что встреча президентов даст ясный сигнал об оживлении торговых отношений и укреплении безопасности стран Балтии", — сказал Миксер

Говоря о предстоящем в июле саммите НАТО, министры иностранных дел подчеркнули необходимость усиления политики сдерживания и выполнения решений Варшавского саммита НАТО.

"Для нас важно более справедливое распределение бремени оборонных расходов. Нет никаких разногласий между государствами-членами НАТО в том, что необходимо их повышение. Но важно получить реальные результаты ", — сказал Миксер.

Министры иностранных дел обсудили вопрос о ввозных пошлинах США на сталь и алюминий. По словам Миксера, страны Балтии всегда были сторонниками свободной торговли. Он выразил надежду на то, что в этом вопросе будут найдены возможности для преодоления разногласий.

Главы МИД говорили на встрече о ситуации на Украине. "Крайне важно поддерживать трансатлантическое единство в украинском вопросе", — заявил Миксер.

Во вторник глава МИД Эстонии Миксер и его балтийские коллеги встретятся также с председателем комитета по внешним делам Палаты представителей Конгресса США Эдом Ройсом и вице-председателем Элиотом Ингелем. Планируется также встреча с председателем комитета по внешним делам Сената Бобом Коркером и вице-председателем Робертом Менендезом.