Главы МИД стран Балтии обеспокоены угрозой глобальной торговой войны

ВИЛЬНЮС, 6 мар — РИА Новости. Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в Вашингтоне на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразили беспокойство в связи с возможным началом торговой войны, сообщил во вторник телевизионный канал LRT.
"Главы МИД стран Балтии на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном выразили беспокойство в связи с возможным началом торговой войны после решения президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на сталь и алюминий", — сообщает канал.
По его данным, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отметил, что в настоящий момент Европа рассматривает возможность реакции на данное решение. Отмечается также, что главы МИД стран Балтии на встрече с Тиллерсоном подчеркнули, что "не хотят конфронтации в данной сфере". Тем не менее, Линкявичюс сообщил, что Литва не входит в список стран, на которые могли бы повлиять новые таможенные сборы США.