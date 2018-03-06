ЛАГ призвала Гватемалу отказаться от переноса посольства в Иерусалим

КАИР, 6 мар — РИА Новости. Лига арабских государств призвала Гватемалу отказаться от решения о переносе ее посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил помощник генерального секретаря Лиги арабских государств по делам Палестины Саид Абу Али.
По словам Абу Али, данное решение является незаконным, и Иерусалим продолжает оставаться оккупированной территорией.
В конце минувшего года президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о решении перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива. В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.