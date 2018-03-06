ЛАГ призвала Гватемалу отказаться от переноса посольства в Иерусалим

КАИР, 6 мар — РИА Новости. Лига арабских государств призвала Гватемалу отказаться от решения о переносе ее посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, заявил помощник генерального секретаря Лиги арабских государств по делам Палестины Саид Абу Али.

"Объявление Гватемалой переноса посольства – это не что иное, как продолжение ошибочной позиции, которую она занимает по этому вопросу, открыто противостоя международному сообществу и законным международным решениям, в том числе решениям Совета безопасности (ООН)", — заявил помощник генсека.

По словам Абу Али, данное решение является незаконным, и Иерусалим продолжает оставаться оккупированной территорией.

В конце минувшего года президент Гватемалы Джимми Моралес сообщил о решении перенести посольство своей страны в Израиле в Иерусалим из Тель-Авива. В начале декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим ожидается 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.