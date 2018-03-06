В Индии 26 человек погибли в ДТП с грузовиком по пути на свадьбу

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Грузовик, в котором находились гости, направлявшиеся на свадьбу, съехал с моста и перевернулся в индийском штате Гуджарат, погибли 26 человек, сообщает местный телеканал Zee News.

Авария произошла на трассе, соединяющей города Раджкот и Бхавнагар на западе страны. По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал с моста в канаву.

По данным агентства ANI, в результате ДТП 12 человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницы. Всего, по некоторым данным, в автомобиле находились 60 человек.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и заявил, что надеется на скорейшее выздоровление пострадавших.