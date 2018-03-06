МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, госпитализированный в Великобритании с отравлением, опасался за жизнь и недавно обращался в полицию, пишет The Telegraph.

По данным СМИ, 66-летний Скрипаль сейчас находится в отделении интенсивной терапии после воздействия на него неизвестного вещества в тот момент, когда он сидел на скамейке возле торгового центра в Солсбери.

Его 33-летняя спутница также находится в критическом состоянии. Когда их обнаружили, оба были без сознания.

Свидетельница, Джорджия Придхэм, рассказала The Telegraph о том, как их обнаружила. По ее словам, мужчина поднял ладони к небу и смотрел на здание напротив него, в то время как женщина тяжело опустилась на его плечо.

"Он был в сознании, но выглядел так, будто его заморозили. И он слегка покачивался взад-вперед", — отметила Придхэм. Она решила, что пара находится под воздействием каких-то веществ, но пояснила, что мужчина не выглядел как человек, который употребляет наркотики.

В понедельник вечером полиция сообщила о закрытии в связи с этим инцидентом ресторана Zizzi, в котором Скрипаль и его спутница предположительно поужинали незадолго до того, как оказались на скамейке у торгового центра.

Представители полиции в защитных костюмах обыскали окрестности и, по данным одного из источников The Telegraph, обнаружили "неизвестную субстанцию", завернутую в несколько защитных слоев.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Лондона. Он оказался в Великобритании спустя четыре года после того, как его помиловали и вместе с двумя другими россиянами, осужденными за госизмену, обменяли на десять человек, задержанных в США.