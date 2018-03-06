Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 82 миллиметра и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики выпустили 12 мин по территории республики. Кроме того, при обстрелах применялось стрелковое оружие, в том числе, крупного калибра, добавили в ведомстве.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 16 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.