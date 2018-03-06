Силовики три раза нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (55)

ДОНЕЦК, 6 мар — РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Контактная группа по Украине договорилась о полном прекращении огня в Донбассе с 5 марта.

"За прошедшие сутки ВС Украины три раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы трех населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 82 миллиметра и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования ДНР.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики выпустили 12 мин по территории республики. Кроме того, при обстрелах применялось стрелковое оружие, в том числе, крупного калибра, добавили в ведомстве.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 16 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.