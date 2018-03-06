В Афганистане из-за взрыва на нефтяном танкере погибли два человека

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Не менее двух человек погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва нефтяного танкера на реке Кабул на востоке Афганистана, сообщает телеканал 1 TV.

По данным телеканала, взрыв произошел во вторник в 6.00 утра (4.30 мск) недалеко от города Джелалабад возле таможни провинции Нангархар. Причиной взрыва стала бомба, прикрепленная к нефтевозу.

В результате взрыва и последующего пожара сгорели 40 близстоящих магазинов.

На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв.