ХЬЮСТОН (США), 6 мар — РИА Новости. Верховный суд США отказался пересмотреть приговор российской гражданке Наталье Лещенко-Уилсон (вариант написания фамилии — Вильсон), которая была осуждена на два пожизненных срока за двойное убийство, сообщил РИА Новости адвокат подсудимой Алексей Тарасов.

"На прошлой неделе Верховный суд США все-таки отказал Лещенко-Уилсон в пересмотре ее приговора, и поэтому, к сожалению, эти два пожизненных срока уже обжалованию не подлежат — только если будут основания полной невиновности", — сказал адвокат.

По ее словам, защита обращала внимание на новые данные, открывшиеся в деле. "Нам удалось получить отчет судмедэкспертов относительно того, что кровь, которая была на штанах Лещенко-Уилсон, когда ее доставили в полицейский участок, скорее всего, была кровью самой Лещенко-Уилсон, нежели кровью погибшей", — сказал Тарасов.

"Это по сути было единственное биологическое доказательство, которое было использовано, чтобы подчеркнуть ее степень виновности. К сожалению, несмотря на это, Верховный суд не принял эту петицию", — сказал адвокат.

Лещенко-Уилсон была осуждена в 2012 году. Ее обвиняли в том, что она зарезала бывшую жену и сына своего мужа. Погибшая Славка Найденова была сестрой бизнесмена Ильи Павлова, которого СМИ называли богатейшим человеком Болгарии. Он был убит в 2003 году в Софии.