В США обвиняемый в кибермошенничестве россиянин признает вину

ХЬЮСТОН (США), 6 мар — РИА Новости. Обвиняемый в США в кибермошенничестве гражданин РФ Юрий Мартышев намерен частично признать вину, заявил РИА Новости адвокат подсудимого.
"Мы не говорим о полном признании вины, а о частичном", — сказал адвокат, не предоставив подробностей.
США обвиняют Мартышева по четырем пунктам. Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.
Мартышев был выдан в США властями Латвии.