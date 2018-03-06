В США обвиняемый в кибермошенничестве россиянин признает вину

ХЬЮСТОН (США), 6 мар — РИА Новости. Обвиняемый в США в кибермошенничестве гражданин РФ Юрий Мартышев намерен частично признать вину, заявил РИА Новости адвокат подсудимого.

По его словам, слушания о признании вины запланированы в федеральном суде в Александрии в Виргинии на 12 марта.

"Мы не говорим о полном признании вины, а о частичном", — сказал адвокат, не предоставив подробностей.

США обвиняют Мартышева по четырем пунктам. Согласно обвинительному заключению, речь идет о тайном сговоре, сговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и подстрекательстве к преступлению, а также о причинении вреда компьютерным системам.

Мартышев был выдан в США властями Латвии.