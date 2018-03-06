СМИ сообщили об активности на ядерном реакторе в КНДР

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Спутники зафиксировали признаки активности одного из реакторов Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне в КНДР, что может означать, что страна возобновила производство плутония, сообщает американо-южнокорейский интернет-портал 38 North.

По данным портала, на снимках, датированных 25 февраля, видны клубы водяного пара, выходящие из машинного зала, и растаявший лед на реке около реактора.

"Если реактор снова работает… это значит, что КНДР возобновила производство плутония, предположительно, для своей ядерной программы", — отмечает портал. Также отмечается, что КНДР, вероятно, протянула трубопровод с охлаждающей водой в реку, а не рядом с рекой, "чтобы лучше скрыть режим функционирования реактора".

Также, по данным портала, на юге Йонбёна разбит военный лагерь с увеличенным числом персонала. "Неясно, какую роль будет выполнять лагерь, но он мог бы быть использован для поддержки новой постройки или повышения безопасности", — отмечает портал.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание, ссылаясь на угрозу со стороны США. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция получила номер 2379. Однако усиливающиеся с каждым разом санкции ООН пока были не в состоянии добиться прекращения ракетно-ядерной активности Пхеньяна. Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела 29 ноября. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.