СМИ сообщили об активности на ядерном реакторе в КНДР

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Спутники зафиксировали признаки активности одного из реакторов Ядерного научно-исследовательского центра в Йонбёне в КНДР, что может означать, что страна возобновила производство плутония, сообщает американо-южнокорейский интернет-портал 38 North.
"Если реактор снова работает… это значит, что КНДР возобновила производство плутония, предположительно, для своей ядерной программы", — отмечает портал. Также отмечается, что КНДР, вероятно, протянула трубопровод с охлаждающей водой в реку, а не рядом с рекой, "чтобы лучше скрыть режим функционирования реактора".
Также, по данным портала, на юге Йонбёна разбит военный лагерь с увеличенным числом персонала. "Неясно, какую роль будет выполнять лагерь, но он мог бы быть использован для поддержки новой постройки или повышения безопасности", — отмечает портал.
Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.