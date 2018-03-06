Экс-президент Аргентины предстанет перед судом

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и высокопоставленные чиновники из ее администрации предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году, сообщается в заявлении правительственного центра правовой информации (CIJ).

Как сообщается в заявлении, федеральный судья Клаудио Бонадио отправляет на рассмотрение суда дело, по которому на слушаниях предстанут Киршнер, экс-глава МИД Эктор Тимерман и другие обвиняемые по этому делу.

"Кристина Киршнер, Эктор Тимерман… должны будут ответить в качестве соучастников, уголовно ответственных за преступления, связанные с укрывательством, отягченном… их статусом публичных должностных лиц", — сообщается в заявлении.

По данным издания Comercio, дата слушания пока не назначена.

Ранее сообщалось, что прокурор Аргентины Альберто Нисман расследовал дело о взрыве еврейского культурного центра и обвинил Киршнер и тогдашнего главу МИД Эктора Тимермана в сговоре с целью "обеспечить безнаказанность" иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву в еврейском культурном центре в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Позднее Нисман был найден мертвым в своей квартире. Издание Nacion со ссылкой на попавший в ее распоряжение доклад жандармерии сообщило, что прокурор был убит, а не покончил жизнь самоубийством.

Федеральный судья Клаудио Бонадио потребовал лишить Киршнер законодательного иммунитета и поместить ее под арест.

Во время правления Киршнер в 2013 году власти Аргентины и Ирана ратифицировали "Меморандум о взаимопонимании", в котором стороны договорились о совместном расследовании взрыва. Резко против выступали представители влиятельной в Аргентине еврейской общины. Они называли документ "неконституционным", призванным "обелить иранский режим" и "обеспечить безнаказанность" организаторов теракта.

Аргентина обвиняет в причастности к организации самого крупного в истории страны теракта, в котором погибли 85 человек и более 200 были ранены, целый ряд высокопоставленных иранцев, в том числе экс-президента страны Хашеми Рафсанджани и семерых бывших чиновников правительства. Власти Ирана всегда категорически отрицали обвинения.