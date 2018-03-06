На выборах в Италии подсчитали 99,9% бюллетеней

Избиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. Архивное фото

Избиратели голосуют на избирательном участке Рима во время парламентских выборов в Италии. Архивное фото

РИМ, 6 мар – РИА Новости, Александр Логунов. На выборах в парламент Италии спустя сутки после закрытия участков остаются неподсчитанными данные всего лишь с нескольких десятков избирательных участков.

По выборам в нижнюю палату обработаны бюллетени с 61 тысячи 367 из 61 тысячи 401 избирательного участка.

Лидером среди отдельных партий стало антисистемное общественно-политическое "Движение 5 звезд" (Д5З), которое заручилось поддержкой примерно 32,6% избирателей в палате депутатов.

За ним следует правившая до вчерашнего дня Демократическая партия, получившая 18,7% голосов. После ее фактического поражения секретарь партии Маттео Ренци объявил о своем уходе с поста ее главы.

На третьем месте в общей таблице и первом среди партий правоцентристкого блока неожиданно оказалась "Лига" Маттео Сальвини. За нее проголосовало 17,3% избирателей. Рост популярности "Лиги" по сравнению с предыдущими парламентскими выборами 2013 года составил почти 13%.

Партия Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" расположилась вслед за своими союзниками по коалиции, набрав 14%. Третья партия из правоцентристской коалиции — "Братья Италии", получившие поддержку 4,3 % избирателей.

Наконец, в парламент также попадают отколовшиеся от Демпартии "Свободные и равные", набравшие 3,4% голосов.

Аналогичные результаты все эти партии показали на выборах в верхнюю палату парламента Италии — сенат, где остаются неподсчитанными данные с 25 из 61 тысячи участков.

Итоговая явка составила 72,92%, что незначительно ниже предыдущих выборов 2013 года, когда на участки пришли 75% избирателей.

Помимо парламентских, в столичном Лацио и северной Ломбардии прошли выбора депутатов областных советов и президентов региона. В Лацио победу одерживает нынешний глава области, выдвиженец от левоцентриских сил Никола Дзингаретти (33%). В Ломбардии лидирует Аттилио Фонтана, представитель правоцентристской коалиции, набирающий 49,7% голосов избирателей.