Тиллерсон: США должны "делать больше" для борьбы с "дезинформацией"

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после критических публикаций признал, что США надо "делать больше" для борьбы с дезинформацией, которую США приписывают России.

Тиллерсона спросили, достаточно ли госдеп делает для борьбы с "российской дезинформацией".

"Нам надо делать больше", — ответил Тиллерсон.

Госдеп США не потратил 120 миллионов долларов, выделенных ему с конца 2016 года для противодействия иностранному вмешательству в американские выборы, сообщила ранее газета New York Times.

Как пишет издание, из 23 аналитиков Центра глобального взаимодействия, задачей которого было противодействие "кампании по дезинформации со стороны Москвы", ни один не говорил по-русски. Кроме того, руководству подразделения не удалось найти технических специалистов, способных отследить приписываемые России попытки вмешаться в выборы.

Газета полагает, что это один из "симптомов" пассивного ответа президента Дональда Трампа на "вмешательство России".

При этом первые 60 миллионов долларов были выделены при администрации экс-президента Барака Обамы для "противостояния антидемократической пропаганде со стороны России и Китая", пишет газета.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".