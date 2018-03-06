В Греции проходит забастовка таксистов и железнодорожников

АФИНЫ, 6 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции во вторник проходит суточная забастовка железнодорожников и девятичасовая предупредительная забастовка таксистов, до Афинского аэропорта можно будет добраться только автобусами.

Железнодорожники бастуют против приватизации, а таксисты требуют закрыть сервис Uber, позволяющий любым водителям без лицензии таксиста подыскивать клиентов.

Всегреческая федерация работников железных дорог в понедельник провела три трехчасовые стачки, а во вторник прекращает работу на сутки в знак протеста против предстоящей приватизации компании по содержанию железнодорожного состава Rosco, против ухудшения состояния железнодорожных компаний и в связи с нехваткой персонала, говорится в заявлении федерации.

Из-за забастовки отменяются рейсы на маршрутах всей железнодорожной сети, поездах пригородной железной дороги в Афинах, Салониках и Патрах, а также пригородных электричек и метро на участке до афинского международного аэропорта имени "Элефтериоса Венизелоса".

Оператор греческих железных дорог TRAINOSE призывает путешественников к пониманию ситуации и сожалеет о неудобствах в результате забастовки, за которые компания не несет никакой ответственности, говорится в заявлении TRAINOSE.

Профсоюз водителей такси Аттики SATA во вторник с 8 утра до 5 вечера проводит предупредительную забастовку с требованием остановить "незаконную деятельность" Uber в сфере пассажирских перевозок.

В заявлении SATA говорится, что профсоюз всеми законными способами пытался защитить работу таксистов: обращался к греческому правосудию, подал иски и инициировал судебные процессы, требовал налоговые органы активизировать контроль за незаконным извозом.

"Мы участвовали в попытке убедить европейские власти, европейский суд в недобросовестной конкуренции, с которой сталкиваются такси в Европе. Решение Европейского суда теперь является инструментом для каждой страны, для каждого правительства, для каждого государственного органа", — говорится в заявлении.

В декабре Европейский суд постановил, что Uber является транспортной компанией, а не службой по предоставлению цифровых услуг, а значит должна действовать по тем же правилам, что и все остальные таксомоторные компании.

Профсоюз заявил, что соответствующий законопроект находится в парламенте.

Предупредительная забастовка проводится против "перехвата заказов на перевозку пассажиров", против тех, кто до сих пор мешал принятию законопроекта и против интернет-приложений, которые позволяют водителям без лицензии "воровать у таксистов" работу.

В связи с забастовкой ожидаются проблемы на дорогах.