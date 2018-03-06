В США влиятельный сенатор уйдет в отставку из-за проблем со здоровьем

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Один из наиболее влиятельных сенаторов США Тад Кохран объявил в понедельник, что уйдет в отставку 1 апреля из-за проблем со здоровьем.

"Сожалею, что мое здоровье стало постоянной проблемой", — говорится в заявлении 80-летнего сенатора от Миссисипи.

Губернатору Миссисипи Филу Брайанту предстоит выбрать замену Кохрану до ближайших выборов. При этом, по данным издания Politico, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл призвал Брайанта самому заступить на должность сенатора, отказавшись от губернаторского кресла.

Кохран уже 45-й год работает в сенате США. Осенью 2017 года он вернулся в сенат после длительного лечения от урологического заболевания, но выглядел слабым, отвечал невпопад на вопросы журналистов и даже потерялся в здании сената, не найдя помещение для заседаний.

При этом Кохран и после этого происшествия продолжил занимать пост главы комитета по ассигнованиям. Место Кохрана в иерархии сената считается важным, учитывая, что он оказывает большое влияние на бюджет США. Кохран избрался на очередной шестилетний срок в 2014 году. Его уход может привести к ненужным осложнениям для республиканского большинства, которое не заинтересовано во внеочередных выборах в сенат.

В истории сената США неоднократно бывали случаи, когда были сомнения в способности того или иного пожилого сенатора исполнять свои обязанности. Так, сенатор Стром Термонд от Южной Каролины работал в сенате до 100 лет, но был вынужден оставить влиятельный пост главы комитета по вооруженным силам. Особенным долголетием в последнее время отличались как раз главы комитета по ассигнованиям. Так, сенатор от Виргинии Роберт Берд умер в 2010 году в 92-летнем возрасте и до последнего исполнял свои обязанности, однако его сняли с поста председателя комитета. Преемник Берда на посту главы комитета Дэвид Иноуэ умер в должности сенатора и главы комитета в 88-летнем возрасте в 2012 году. Затем главой комитета была Барбара Микульски, которой сейчас 81 год, а ее преемником стал Кохран.