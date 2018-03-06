В США влиятельный сенатор уйдет в отставку из-за проблем со здоровьем

ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости, Алексей Богдановский. Один из наиболее влиятельных сенаторов США Тад Кохран объявил в понедельник, что уйдет в отставку 1 апреля из-за проблем со здоровьем.
Губернатору Миссисипи Филу Брайанту предстоит выбрать замену Кохрану до ближайших выборов. При этом, по данным издания Politico, лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл призвал Брайанта самому заступить на должность сенатора, отказавшись от губернаторского кресла.
Кохран уже 45-й год работает в сенате США. Осенью 2017 года он вернулся в сенат после длительного лечения от урологического заболевания, но выглядел слабым, отвечал невпопад на вопросы журналистов и даже потерялся в здании сената, не найдя помещение для заседаний.
При этом Кохран и после этого происшествия продолжил занимать пост главы комитета по ассигнованиям. Место Кохрана в иерархии сената считается важным, учитывая, что он оказывает большое влияние на бюджет США. Кохран избрался на очередной шестилетний срок в 2014 году. Его уход может привести к ненужным осложнениям для республиканского большинства, которое не заинтересовано во внеочередных выборах в сенат.