ЛОНДОН, 6 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент расследует случаи сексуальной эксплуатации в благотворительных организациях — парламентское расследование проведет комитет международного развития палаты общин, сообщили РИА Новости в комитете.
Расследование начато после скандала с одной из крупнейших британских благотворительных организаций Oxfam.
Ранее газета Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что работники Oxfam, оказывавшие помощь на Гаити после разрушительного землетрясения, якобы пользовались услугами проституток, в том числе, возможно, несовершеннолетних. Сотрудники Oxfam также были обвинены в сексуальной эксплуатации, просмотре порнографии, травле и запугивании. Такие же обвинения были выдвинуты и против сотрудников организации в Чаде. Из-за обвинений 12 февраля в отставку подала заместитель руководителя Oxfam Пенни Лоренс.
В связи со скандалом Oxfam отказалась от подачи заявок на госфинансирование.
Министерство по международному развитию Великобритании после скандала с Oxfam заявило о введении новых жестких стандартов работы благотворительных организаций, получающих государственное финансирование.