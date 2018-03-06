ЛОНДОН, 6 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент расследует случаи сексуальной эксплуатации в благотворительных организациях — парламентское расследование проведет комитет международного развития палаты общин, сообщили РИА Новости в комитете.

"Комитет начинает расследование сексуальной эксплуатации и злоупотреблений в благотворительных организациях. Предварительные слушания комитет провел 20 февраля, на них выступили представители министерства международного развития, организаций Oxfam и Save the Children. Мы приглашаем всех направлять нам свидетельства известных нарушений… Прием свидетельств закончится 6 апреля", — сказала представитель комитета.

Расследование начато после скандала с одной из крупнейших британских благотворительных организаций Oxfam.

Ранее газета Times со ссылкой на неназванный источник сообщила, что работники Oxfam, оказывавшие помощь на Гаити после разрушительного землетрясения, якобы пользовались услугами проституток, в том числе, возможно, несовершеннолетних. Сотрудники Oxfam также были обвинены в сексуальной эксплуатации, просмотре порнографии, травле и запугивании. Такие же обвинения были выдвинуты и против сотрудников организации в Чаде. Из-за обвинений 12 февраля в отставку подала заместитель руководителя Oxfam Пенни Лоренс.

Девятого февраля Oxfam признала справедливыми обвинения в ненадлежащем поведении в адрес своих сотрудников на Гаити. Компания отмечает, что четыре сотрудника Oxfam были уволены, а трое других, включая регионального директора, отстранены от работы на время проведения внутреннего расследования.

В связи со скандалом Oxfam отказалась от подачи заявок на госфинансирование.

Министерство по международному развитию Великобритании после скандала с Oxfam заявило о введении новых жестких стандартов работы благотворительных организаций, получающих государственное финансирование.