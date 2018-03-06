В США идет расследование против Reddit из-за дела о "вмешательстве России"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Генеральный директор новостного сайта Reddit Стив Хаффман заявил, что в США проводится расследование в отношении сайта в рамках расследования предполагаемого "вмешательства России" в американские выборы 2016 года.

"В течение последних двух недель Reddit был упомянут в качестве одной из платформ, используемых для российской пропаганды. Это расследование проходит сейчас, мы не распространялись об этом публично", — сообщается в заявлении Хаффмана, публикующего материалы на сайте под ником "spez".

Хаффман отмечает в заявлении, что на сайте не было российской рекламы до или после выборов в США 2016 года, кроме "рекламы, продвигающей спам и первичное предложение монет криптовалют (ICO)". Сообщается, что сейчас "вся реклама из России полностью заблокирована".

В заявлении также добавляется, что Reddit уже обнаружил и удалил "несколько сотен аккаунтов". "Большая часть подозрительных аккаунтов, которые мы обнаружили в прошлые месяцы, были заблокированы в 2015-2016 годах", — отмечается в заявлении.

Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке президента США Дональда Трампа на выборах через соцсети, но не предоставили никаких доказательств этого. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в этом вопросе с комитетами сената и палаты представителей США, которые ведут расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Россией".

Впоследствии показания представителей Twitter, Facebook и Google в конгрессе США подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства выборы в США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.