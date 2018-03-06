В Британии закрыли ресторан в рамках расследования инцидента с отравлением

ЛОНДОН, 6 мар – РИА Новости, Мария Табак. Ресторан в центре английского города Солсбери закрыт в рамках расследования инцидента с отравлением двух человек неизвестным веществом, сообщил РИА Новости представитель полиции Уилтшира.

Ранее полиция сообщила, что два человека находятся в критическом состоянии из-за отравления неизвестным веществом. Би-би-си со ссылкой на собственные источники утверждает, что пострадавший мужчина — 66-летний россиянин, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

"Ресторан в центре Солсбери закрыт в связи с продолжающимся расследованием серьезного инцидента. Zizzi (сетевой итальянский ресторан – ред.) оцеплен в рамках мер предосторожности", — сообщил он.

Представитель полиции отметил, что управление по охране общественного здоровья в курсе происходящего.

"Пока, согласно имеющимся у нас данным, никакого риска для общественного здоровья нет", — указал он.

В то же время, опять же в рамках мер предосторожности, полиция призывает местных жителей в случае недомогания обращаться к врачам, а если состояние здоровья будет резко ухудшаться – вызывать "скорую".