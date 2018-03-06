Катар продолжает поддерживать терроризм, заявил глава МИД Египта

КАИР, 6 мар — РИА Новости. Доха продолжает играть отрицательную роль и поддерживать терроризм, заявил в понедельник глава МИД Египта Самех Шукри в ходе встречи со спецпосланником президента США по разрешению кризиса вокруг Катара Антони Зени.

Катар продолжает играть негативную роль, покровительствуя терроризму и экстремизму как материально, так и предоставляя террористам безопасные убежища", — заявил глава внешнеполитического ведомства.

Шукри добавил, что эмират "продолжает вмешиваться во внутренние дела арабских государств".

Для начала диалога и разрешения кризиса, отметил министр, Дохе следует выполнить 13 требований, с которыми выступили четыре арабских государства.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне минувшего года разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Позже арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира". Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.