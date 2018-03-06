В Сербии утвердили победу партии Вучича на выборах в парламент Белграда

БЕЛГРАД, 6 мар — РИА Новости. Движение президента Сербии Александра Вучича победило на выборах в скупщину (представительный орган власти) Белграда, сообщил городской избирком окончательные данные подсчета бюллетеней.
"Больше всего поддержки завоевало движение "Александр Вучич — потому что любим Белград", за которое проголосовали 44,99% избирателей, оно получает 64 мандата. Порог преодолели еще три движения — "(бывший градоначальник) Драган Джилас — Белград решает, люди побеждают" с 18,93% (26 мандатов), "(спортсмен, глава одного из городских районов) Александр Шапич — градоначальник" 9,01% (12 мандатов) и "(первый вице-премьер и глава МИД) Ивица Дачич — Драган Маркович Палма" с 6,13% голосов (8 мандатов)", — сообщил избирком.
"Мы приложим все усилия, чтобы были осуществлены наши проекты: метро, новые квартиры, (застройка офисно-жилым комплексом набережной реки Савы в центре города) "Белград на воде", — заявил президент Сербии в избирательном штабе.
Согласно сербскому законодательству, после провозглашения окончательных результатов, в течение 15 дней будет формироваться новый созыв городской скупщины, затем у депутатов будет еще 30 дней, чтобы выбрать из своих рядов нового градоначальника Белграда.