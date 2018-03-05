Рыбка заявила о наличии у нее доказательств вмешательства РФ в выборы в США

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) в интервью New York Times сообщила, что располагает доказательствами российского вмешательства в американские выборы.

"Если Америка обеспечит мне защиту, я расскажу все, что знаю. Я боюсь возвращаться в Россию. Там со мной может что-то произойти", — заявила она.

Вашукевич добавила, что у нее имеется от 16 до 18 часов записей, которые включают в себя разговоры о президентской избирательной кампании в США. По ее словам, у Олега Дерипаски был план, связанный с выборами.

Сейчас Настя Рыбка вместе со своим наставником Алексом Лесли (Александром Кирилловым) находятся в Таиланде. Ее задержали по обвинению в незаконном трудоустройстве. По мнению полиции, они и еще восемь человек проводили секс-тренинги без разрешения на работу. Им грозит тюремное заключение сроком до двух лет и/или штраф до трех тысяч долларов, депортация в страну гражданства и внесение в черный список с запретом въезда в Таиланд на десять лет.

В начале февраля Олег Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова за раскрытие частной информации о нем в коммерческих интересах без его согласия.

Ранее в интернете появился видеоролик, где Алексей Навальный обвинил Дерипаску в действиях, противоречащих закону. Представитель бизнесмена назвал обвинения лживыми и заявил, что бизнесмен будет защищать свою честь и достоинство в суде. В Роскомнадзоре, в свою очередь, сообщили, что на основании судебного решения принимаются меры по ограничению доступа к ресурсам, где размещена информация из фильма.