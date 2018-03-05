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В Праге прошел антикоммунистический митинг

23:1505.03.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВид на центр Праги. Архивное фотоВид на центр Праги. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПРАГА, 5 мар – РИА Новости. Свыше 10 тысяч человек участвуют вечером в воскресенье в митинге на Вацлавской площади в центре Праги, протестуя против допуска коммунистов к власти и, в частности, против избрания главой парламентского комитета по контролю над службами безопасности члена компартии Зденека Ондрачека, который при социализме, будучи полицейским, разгонял антикоммунистические манифестации.

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© РИА Новости / Петр Задорожный
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Чешский депутат от компартии Зденек Ондрачек в пятницу с третьей попытки был избран главой парламентского комитета по контролю над деятельностью Главной инспекции служб безопасности (GIBS), которая, в свою очередь, контролирует работу республиканских служб безопасности.

Выдвижение коммунистами на данный пост Ондрачека в течение трех месяцев вызывало в парламенте и в обществе весьма ожесточенные споры, поскольку этот депутат при социализме служил в полиции и участвовал в разгонах антикоммунистических демонстраций, в том числе во время "бархатной революции", которая отстранила компартию от власти.

В начале 1990-х годов в интервью пражскому журналу Mladý svět Ондрачек признался, что, будучи полицейским, колотил дубинкой по головам демонстрантов и однажды ударил девушку. Ныне он на эту тему не распространяется, но заявляет, что ничуть не жалеет о своем жизненном пути и не видит повода для каких-либо извинений.

"А за что он должен извиняться? Он всего лишь исполнял свои служебные обязанности", — заявил в воскресенье в выступлении по ТВ Prima глава компартии Войтех Филип.

"Не допустим коммунистов к власти!" — таков главный лозунг, под которым в понедельник проходит митинг в центре Праги. По данным организаторов, в акции протеста участвует более 10 тысяч человек.

"Никто из тех, кто бил в дни "бархатной революции" студентов и к тому же абсолютно не чувствует за это стыда, не имеет сегодня права и близко приближаться к каким-либо органам власти", — заявила в своем выступлении один из организаторов мероприятия Луция Когоутова. Трансляцию с митинга ведут сетевые ТВ-каналы.

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© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Местные СМИ отмечают, что избрание Ондрачека главой парламентского комитета могло состояться только при содействии депутатов от правящего движения ANO, лидер которого премьер Андрей Бабиш из-за того, что находится под следствием, никак не может сформировать правительство республики. Руководство компартии ныне пообещало Бабишу поддержку при следующем голосовании о вотуме доверия его правительству, в ответ депутаты от ANO помогли избранию их однопартийца на столь серьезный пост, пишут СМИ.

Помимо критики компартии и лично Ондрачека, участники митинга на Вацлавской площади выступают также против премьера Бабиша, которого суд в Братиславе обвинил в сотрудничестве с органами коммунистической госбезопасности и который ныне, по мнению протестующих, помогает постепенному возвращению коммунистов к власти. Подобные митинги вечером в понедельник проходят также в городах Брно, Острава и Злин.

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